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Данилова переведут на другое направление, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Алексей Данилов после освобождения от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будет переведен на другое направление.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление - об этом позже", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что на должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко. По мнению президента, он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами перед Советом нацбезопасности и обороны.

"Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У него есть соответствующий опыт", - сказал Зеленский.

Увольнение Данилова

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал этот пост с 3 октября 2019 года. РБК-Украина собрала детали о том, чем раньше занимался Данилов.

Вместо него был назначен Александр Литвиненко. Более подробно о том, кто такой Литвиненко – в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийАлексей Данилов