Зеленский рассказал, переживает ли он, что война в Израиле отвлечет внимание от Украины

"Самая большая проблема состоит в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вы должны выбрать, кого вы поддерживаете - деньгами, военной помощью", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов".

"Это понятно. После всего, что произошло, некоторым мало. Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой. Люди, создающие эти войны, сумасшедшие", - добавил президент.

Помощь Украине и Израилю

Следует отметить, что Белый дом и Конгресс США активно обсуждают, можно ли объединить помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Как сообщается, законодатели обеих партий, поддерживающих предоставление Украине дополнительной помощи, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.