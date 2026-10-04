Зеленский раскрыл запасы баллистических ракет в России

Россия хранит в резервах около 700 баллистических и несколько тысяч других ракет. В то же время агрессор продолжает ежемесячно производить более сотни новых боеприпасов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
Как отметил президент, по данным украинской разведки, российский оборонно-промышленный комплекс ежемесячно выпускает около 130-140 баллистических ракет.
Украина вместе с партнерами работает над ограничением этих возможностей врага.
"С этим надо бороться, и мы боремся. Это места их производства, это наши санкции, как говорится, вовлечены в санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, просим и жмем на Европейский Союз и на другие страны, имеющие субъектность и влияние на цепочки поставки некоторых компонентов для этих ракет, чтобы снизить их производство", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, украинские силы продолжают искать и поражать места хранения российских дронов и ракетного оружия.
Напомним, Украина продолжает системно работать над усилением защиты неба от новейших враждебных средств поражения.
Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали внедрения перехватчиков для реактивных "Шахедов" и рассказал, на каком этапе находится разработка средств противодействия враждебным беспилотникам.
В то же время ситуация безопасности остается напряженной. На фоне заявлений о возможных атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы Москва в очередной раз прибегла к шантажу - Россия цинично пригрозила усилить удары по Украине.