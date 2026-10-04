Зеленский раскрыл запасы баллистических ракет в России

Как отметил президент, по данным украинской разведки, российский оборонно-промышленный комплекс ежемесячно выпускает около 130-140 баллистических ракет.

Украина вместе с партнерами работает над ограничением этих возможностей врага.

"С этим надо бороться, и мы боремся. Это места их производства, это наши санкции, как говорится, вовлечены в санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, просим и жмем на Европейский Союз и на другие страны, имеющие субъектность и влияние на цепочки поставки некоторых компонентов для этих ракет, чтобы снизить их производство", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинские силы продолжают искать и поражать места хранения российских дронов и ракетного оружия.