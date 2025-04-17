Зеленский раскрыл стратегию РФ на Сумщине и Черниговщине: чего добиваются оккупанты

Российские оккупанты пытаются создать впечатление, что их страна готова к компромиссам. Сейчас они используют успехи на некоторых территориях для давления на западных партнеров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Они хотят добиться этой цели (оккупировать пять регионов, - ред.), но чтобы добиться этой цели, им надо действовать и на других направлениях, чтобы продемонстрировать некоторым нашим партнерам (к сожалению, мы хотим, чтобы они были очень близки к нам, мы считаем, что они должны более давить на Россию), но продемонстрировать им, что Россия - страна компромиссов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что для того, чтобы это доказать, они хотят использовать успехи на других территориях.

"И здесь мы уже говорим о таких территориях, как Сумы, где идет большое накопление военных целей, почему они в этом направлении действуют. И они Чернигов обстреливают также неслучайно", - пояснил глава Украины.

Угроза для Сумского направления

"Мы сегодня не даем сконцентрировать напротив Чернигова и достаточно напротив Харькова, достаточно напротив Запорожья войск. Мы не даем контролировать достаточно войск для наступления полноценного. Поэтому есть у них волны, хотя напротив Сумского направления, вы знаете, что идет большое накопление, там более 60 тысяч россиян", - пояснил Зеленский.