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Зеленский раскрыл, как планирует получить ракеты до Patriot раньше 2030 года

23:40 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Зеленский раскрыл, как планирует получить ракеты до Patriot раньше 2030 года Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Европы по финансированию закупки 500 ракет для Patriot. В то же время для ускорения поставок он планирует одолжить их под гарантии будущих поставок из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"У нас есть понимание, что будет в эту зиму. Этого недостаточно. Это недостаточное количество для того, чтобы защитить... 500 ракет... Мы благодарны Соединенным Штатам Америки. Это очень хорошее предложение. Безусловно, надо собирать деньги на это предложение. Я уверен, что мы найдем финансы, благодаря нашим партнерам," - заявил нашим партнерам.

Глава государства пояснил, что поставки ракет отсрочены на несколько лет (СМИ писали о возможности поставок после 2030 года). Причина кроется в специфике производства.

В то же время президент подчеркнул, что США предоставляют или готовы предоставлять Украине вооружение из своих запасов медленно, однако проблема заключается в том, что таких темпов недостаточно для того, чтобы подобающим образом защищать украинцев.

Зеленский добавил, что украинская сторона продолжает работать в двустороннем треке с Европой и другими странами. По его словам, если бы Украина рассчитывала исключительно на ракеты от США, то стране было бы совсем больно.

Однако президент подчеркнул, что анонсированный пакет от Соединенных Штатов Америки остается очень важным. Но для того чтобы ускорить поставки ракет, которые нужны уже сейчас, Украина планирует обсудить возможность одолжить их у партнеров под гарантии будущих поставок из США.

"Несколько раз на протяжении этой войны, мы выполняли... и во время разных диалогов срабатывала эта операция, когда ты меняешься очередями. Я попробую это сделать с некоторыми партнерами. Тот пакет - 500 (ракет, - ред.), мы можем где-то у кого-то взять 10, 20, 30 и 10, 10, 30 и 30 (10, 20, 30). потом из того американского пакета мы будем возвращать с какими-то процентами или, может, без процентов. То есть это уже дальше большая ежедневная работа", - резюмировал Зеленский.

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