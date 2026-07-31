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Зеленский раскрыл главную цель Путина на Ближнем Востоке

13:02 31.07.2026 Пт
2 мин
Что на самом деле задумал глава Кремля?
aimg Юлия Капитонова
Зеленский раскрыл главную цель Путина на Ближнем Востоке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин максимально заинтересован в том, чтобы война между США и Ираном продолжалась как можно дольше.

С таким предупреждением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как объяснил глава государства, в его распоряжении есть данные украинской разведки о настроениях в Кремле.

Так, стало известно, что Путин действительно радуется продолжению войны на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, конфликт между США и Ираном отвлекает президента Дональда Трампа от усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

Несмотря на это, украинский лидер точно не знает, осознает ли глава Белого дома намерения главы Кремля.

"Знаете, посмотрите на это. Россия передала Ирану беспилотники. Иран использовал эти беспилотники для атак на страны Ближнего Востока и Израиль. Это правда. Обломки сбитых дронов содержат российские компоненты. Все это видели. Есть соответствующие кадры", - подчеркнул Зеленский.

Кстати, президент Украины уже передал эту информацию Дональду Трампу. Однако он заявил, что собирается выяснить правду во время переговоров с Путиным.

"Я спрошу об этом у Путина. Это не имело большого влияния, потому что мы разнесли их в пух и прах. У Венесуэлы было все российское оборудование. И как это сработало?" - отреагировал Трамп на заявление Зеленского.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какую новую стратегию Зеленский выбрал на недавних переговорах с Трампом.

Также мы писали, почему позиция президента США по отношению к Украине так резко изменилась.

Более того, стало известно, когда именно команда Трампа может впервые приехать в Киев.

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