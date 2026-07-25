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Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана перед ударами по базам США

21:35 25.07.2026 Сб
2 мин
Спутники РФ работают на иранские атаки
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Россия регулярно передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов и стран Залива. Украина передаст партнерам соответствующие разведывательные данные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как Россия помогает Ирану в выборе целей

Украинская разведка фиксирует активную спутниковую съемку со стороны РФ, начиная с июля. Москва снимает территории стран Персидского залива и размещенные там военные объекты США.

Далее эти снимки передаются иранским силам. В то же время, наблюдается четкая корреляция между действиями российских спутников и иранскими атаками:

  • К ударам - для определения и точной наводки на цели
  • После ударов - для оценки нанесенного ущерба и эффективности атак

Какие объекты попали в зону риска

Только через несколько дней российские космические аппараты провели разведку целого ряда важных оборонных пунктов.

"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - отметил Зеленский.

В этой связи президент поручил украинским разведывательным органам оперативно передать все имеющиеся доказательства партнерам, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.

Угроза для США на Ближнем Востоке

Напомним, с начала обострения войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз наносил удары по объектам ЦРУ в Персидском заливе, после чего эксперты начали активно исследовать возможную причастность Кремля к наведению и корректировке этого огня.

Ситуация вокруг иранских атак обостряется каждый день.

Из-за постоянных провокаций и угроз для американских военных президент США Дональд Трамп рассматривает возможность самого масштабного удара по Ирану, что может стать одним из важнейших решений его администрации.

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