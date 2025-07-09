Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом: упомянули санкции и ПВО

Во время встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский отметил, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов. Кроме этого, поднимались темы закупки американского оружия, совместного оборонного производства и его локализации в Украине.

Отдельное внимание во время разговора уделили санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно - вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Президент также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.

"Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми", - подчеркнул глава государства.

Законопроект о санкциях

Сенатор Линдси Грэм в апреле представил законопроект S.1241 - Sanctioning Russia Act of 2025. Документ предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, в частности нефти, газа, урана и других сырьевых товаров.

Законопроект также предусматривает внедрение так называемых вторичных санкций - аналогичные пошлины будут применяться и к тем странам, которые сохраняют торговые связи с Россией.

Кроме этого, инициатива содержит дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и включает полный запрет на импорт российских энергоносителей в США.

Документ пользуется широкой поддержкой в американском Сенате - его соавторами выступили более 80 сенаторов от обеих политических партий.