Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом: упомянули санкции и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
Во время встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский отметил, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов. Кроме этого, поднимались темы закупки американского оружия, совместного оборонного производства и его локализации в Украине.
Отдельное внимание во время разговора уделили санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно - вторичных санкций против покупателей российской нефти.
Президент также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.
"Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми", - подчеркнул глава государства.
Сенатор Линдси Грэм в апреле представил законопроект S.1241 - Sanctioning Russia Act of 2025. Документ предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, в частности нефти, газа, урана и других сырьевых товаров.
Законопроект также предусматривает внедрение так называемых вторичных санкций - аналогичные пошлины будут применяться и к тем странам, которые сохраняют торговые связи с Россией.
Кроме этого, инициатива содержит дополнительные ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и включает полный запрет на импорт российских энергоносителей в США.
Документ пользуется широкой поддержкой в американском Сенате - его соавторами выступили более 80 сенаторов от обеих политических партий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он обсуждал возможные новые санкции против России с диктатором Владимиром Путиным.
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