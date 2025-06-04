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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский раскритиковал "мирные условия" РФ: первый пункт - сразу ультиматум

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Один из ключевых пунктов так называемого "мирного плана" России требует международного признания аннексии украинских территорий и полного вывода ВСУ. Такой подход фактически является ультиматумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Почему это ультиматум? Потому что первый пункт - международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, полный вывод с территорий ВСУ и других военизированных формирований Украины", - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что первый же пункт "мирного плана" от Российской Федерации - максимально ультимативный.

"Точно противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины. Это сразу требование наибольшего вознаграждения для (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина за эту войну", - добавил он.

"Меморандум" России

Напомним, что в понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

Источники РБК-Украина сообщили, что РФ через Турцию передала Украине свой "меморандум", где была указана позиция Москвы относительно заключения мира с Украиной и возможного прекращения огня.

Как уже известно, для прекращения огня РФ требует либо начало вывода украинских защитников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, либо прекращение мобилизации, поставок западной помощи.

Стоит отметить, что американские чиновники разочарованы тем, какие условия Россия выдвинула для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней. Более того, по данным ABC News, анонимные источники отметили, что они невыполнимы.

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