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Зеленський: російський десант у Гостомелі заблокували, віддано наказ на знищення

Автор: Олександр Мороз

В ході нападу Росії на Україну на аеродром в Гостомелі під Києвом висадився десант противника. Як заявив президент Володимир Зеленський, десант заблокували, є наказ на знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - заявив Зеленський.

Як уточнили в Міноборони, бригада швидкого реагування Національної гвардії України збила три вертольоти з тридцяти чотирьох. Також повідомляється, що військові завдали артилерійського удару по аеродрому, на якому висадився ворожий десант

"Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони України збили два російські вертольоти під Гостомелем.

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