Зеленський про російських військових: вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки

Президент Володимир Зеленський назвав російських військових варварами. Він розповів, що солдати РФ кидають своїх побратимів заради мародерства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави австралійському телеканалу Nine Network.
"Трусливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки з домів, телефони, одяг і кидали свої поранених людей", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про готовність відновити територіальну цілісність України.
Водночас глава держави зазначив, що війна з Росією закінчиться, коли переможе Україна.
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