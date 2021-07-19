Зеленський: російська агресія спрямована на гальмування вступу України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявив що, російська агресія спрямована на гальмування шляху України до ЄС. Україна все робить для того, щоб стати членом блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву на міжнародній конференції у Батумі.
Він подякував лідерам ЄС за їхню підтримку на шляху вступу України до Євросоюзу.
"На жаль, триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, спрямовані на те, щоб гальмувати наш рух до цієї інтеграції", - заявив він.
Раніше віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення.
РБК-Україна писало, що у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва першою підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.