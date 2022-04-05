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Зеленський: Росія перетворила своє право вето в Радбезі ООН на право смерті

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація перетворила своє право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Москва сама підриває архітектуру глобальної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Радбезу ООН.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

За його словами, якщо це продовжиться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право та інститути.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські пропагандисти намагаються виправдати військові злочини в Україні шляхом спотворення фактів, обману та інших методів.

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