Зеленський: Росія перетворила своє право вето в Радбезі ООН на право смерті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Радбезу ООН.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

За його словами, якщо це продовжиться, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право та інститути.