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Зеленский: Россия проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

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Четверг 15 июня 2023 18:09
Зеленский: Россия проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия проиграет войну против Украины в случае, если наши защитники добьются успеха в контрнаступлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление украинских защитников - ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил глава государства.

Он также уточнил, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, в начале июня российские пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что контрнаступление украинских военных уже началось. Эти вбросы опровергли официальные лица нашей страны.

При этом активные действия наших военных на нескольких направлениях подтвердило военное командование и Министерство обороны. В понедельник, 12 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за неделю защитникам удалось освободить от врага семь населенных пунктов.

Продвижение наших военных фиксируют ежедневно последнюю неделю. К примеру, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял об успехах под Угледаром.

Более детально о наступательных действиях украинских военных по состоянию на сегодня, 15 июня, можете узнать в материале РБК-Украина.

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