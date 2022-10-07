Зеленский: Россия манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины
Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Европейского Совета.
"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров, потому что, если бы хотела, отреагировала бы на десятки предложений и усилий со стороны Украины. Россия просто хочет выиграть время, чтобы перегруппировать силы и накопить ресурсы и снова ударить, но нельзя дать ей это сделать.
Напомним, что вчера в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Совбеза Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".
4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.
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