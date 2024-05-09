Зеленский: у России есть инициатива, но Украина остановит ее после получения оружия

"При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их (оккупантов, - ред.) на востоке. Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно только когда в руках есть что-то крепкое", - заявил президент.

Зеленский отметил, что командование понимает названия и количество всего, что нужно нашим военным. В частности также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.

"Но кроме этих сильных бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады. Не просто сильные ребята, а сильные ребята не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что поставки Украине есть, впрочем, это не те объемы за которые голосовали. В то же время, как только Силы обороны получат необходимое - они остановят инициативу России на востоке.

"Безусловно, пользуясь этим моментом, они (оккупанты, - ред.) увеличили свои войска на севере, на востоке, безусловно везде. Они везде что-то увеличивают. Также видим войска, которые могут быть на том или ином направлении. Если говорить без различных деталей, главное, что мы знаем, видим количество и знаем, что у них не все так очень хорошо, как они считали", - отметил президент.

Ситуация на фронте

Сейчас самыми горячими направлениями фронта являются

Донецкая область: Часов Яр, Покровский, Кураховский направления;

Харьковская область: Купянское направление.

Зеленский предупреждал о том, что российские террористы планируют оккупировать Часов Яр до 9 мая, или же визита диктатора Владимира Путина в Китай. Если нашим воинам удастся отбить наступление, это позволит также испортить планы России по контрнаступлению летом.

В конце апреля командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказывал, что враг готовит "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях.