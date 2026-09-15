Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами
Россияне дважды за последние недели атаковали самолет, на борту которого находился президент Украины. Эти действия были частью российской стратегии устрашения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.
По словам главы государства, атаки были напрямую связаны с местом пребывания его президентского борта.
"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - рассказал Зеленский.
Кроме того, во время его возвращении в Украину через несколько дней один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Об этом инциденте ранее официально не сообщалось.
Украинские чиновники позже сообщили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности. На тот момент не было понятно, был ли этот инцидент умышленным.
Зеленский подчеркнул, что эти атаки - часть российской стратегии, направленной на запугивание его лично и других иностранных лидеров.
Инцидент с самолетом Зеленского в Молдове
Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского по дороге в Норвегию ранее рассказал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. По его словам, самолет украинского президента "чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы".
Отметим, что в молдавском правительстве подтвердили, что 8 сентября вылет Зеленского в Норвегию задержали из-за российского беспилотника в воздушном пространстве Молдовы.
Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно о падении и взрыве российского дрона вблизи села Старые Михайлены Рышканского района. Место падения беспилотника находилось в 160 км от международного аэропорта Кишинева.
Кроме того, посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что нарушивший воздушное пространство страны российский дрон мог целенаправленно двигаться в направлении самолета президента Украины.