Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии

Будапештскому меморандуму уже 30 лет, но ни дня этот документ не работал. Это показывает, что каких-либо заверений или обещаний по безопасности недостаточно, Украине нужны действенные гарантии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня - 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно", - сказал Зеленский.
Поэтому, как отметил президент, Украине нужны действенные гарантии, чтобы в будущем Россия снова не попыталась захватить часть украинских территорий.
"То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности", - добавил глава государства.
Напомним, Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Великобританией и Россией. В обмен на отказ Украины от ядерного оружия эти государства предоставили якобы гарантии его территориальной целостности, суверенитета и безопасности.
Недавно в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев исключает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума, который стал горьким опытом для страны.
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