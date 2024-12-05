Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии

Будапештскому меморандуму уже 30 лет, но ни дня этот документ не работал. Это показывает, что каких-либо заверений или обещаний по безопасности недостаточно, Украине нужны действенные гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня - 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно", - сказал Зеленский.

Поэтому, как отметил президент, Украине нужны действенные гарантии, чтобы в будущем Россия снова не попыталась захватить часть украинских территорий.

"То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности", - добавил глава государства.