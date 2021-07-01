Зеленський різко відповів Путіну на слова про вплив США на політику України

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" .

На запитання журналіста про те, чи зачепила його така заява Путіна, Зеленський відповів: "Ні, я ніколи не живу в стереотипах".

"Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - сказав він.

Зазначимо, вчора Володимир Путін заявив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, рішення щодо українського питання на сьогодні приймаються в США.