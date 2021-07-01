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Зеленський різко відповів Путіну на слова про вплив США на політику України

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "питання України вирішуються у Вашингтоні". Український лідер Володимир Зеленський різко відповів Путіну.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання журналіста про те, чи зачепила його така заява Путіна, Зеленський відповів: "Ні, я ніколи не живу в стереотипах".

"Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - сказав він.

Зазначимо, вчора Володимир Путін заявив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, рішення щодо українського питання на сьогодні приймаються в США.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на таку заяву Путіна. За його словами, Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.

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