RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський різко відповів Байдену на попередження про війну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Багатьом європейським лідерам, в тому числі президенту США Джо Байдену, має бути адресоване питання з приводу того, чи прислухалися б вони до вимог України ввести превентивні санкції проти Росії, щоб не почалася війна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню ZDF.

"Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, - ред.) заздалегідь прислухалися до мене як до глави Української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна говорила, що Росія блокуватиме Чорне море. Водночас українська влада говорила про ракетну програму.

"Я доповідав про це рік тому і представив програму того, що нам буде потрібно в плані протиповітряної оборони для нашого захисту - і це правильна відповідь на ваше запитання", - заявив президент.

Він також додав, що якби світові лідери почули його, в України було б більше шансів зупинити вторгнення РФ.

"Сигнали, про які ви говорите, були різними. Послухайте, якби все сталося саме так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, питання в тому, чому не було закрито повітряний простір, чому нам не поставили зброю до цього вторгнення, і чому не були введені тимчасові санкції, щоб президент Росії був превентивно зупинений? Ось як я б відповів на це питання", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що агентство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтона про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

На цю ситуацію відреагував представник офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла РФ.

Разом з тим посол США в Україні Бріджит Брінк заявив, що ця історія не заслуговує на те, щоб бути новиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВійна Росії проти України