Режим "тиші" на Донбасі не усталений, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (wikipedia)

Віце-прем'єр-міністр, перший замглави делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що режим "тиші" на Донбасі досі не усталений. Резніков пояснив, яким чином зберігається перемир'я у зоні проведення ООС.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду в Верховній раді.

“Там і досі, на жаль, поки що небезпечна територія, тому цей режим тиші є неусталений, ми тримаємо його тільки завдяки тому, що дуже делікатно ведуться перемовини", - сказав віце-прем'єр.

Він заявив, що кожне зусилля, яке сьогодні роблять перемовники, і в тому числі звернення глави української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука до парламенту щодо постанови про місцеві вибори, є спробою підтримувати режим тиші.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в конституції особливий статус Донбасу, а мінські угоди потребують змін.

Як писало РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу, 16 вересня.