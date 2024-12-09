Зеленский: режим Асада пал, потому что все мощные войска РФ перебросила в Украину

"Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", - обратил внимание Зеленский.

Он напомнил, что похожая ситуация происходит и в Африке, где Россия использовала "вагнеровцев" для создания там "своих режимов".

По его словам, от силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. И общий успех мира состоит в объединении вокруг Украины.

"Если падет Украина, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны", - объяснил президент.