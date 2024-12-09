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Зеленский: режим Асада пал, потому что все мощные войска РФ перебросила в Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сирийский диктатор Башар Асад и его солдаты не смогли бороться с повстанцами, поскольку Россия перебросила все свои мощные войска в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", - обратил внимание Зеленский.

Он напомнил, что похожая ситуация происходит и в Африке, где Россия использовала "вагнеровцев" для создания там "своих режимов". 

По его словам, от силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. И общий успех мира состоит в объединении вокруг Украины. 

"Если падет Украина, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны", - объяснил президент. 

 

Гражданская война в Сирии

Напомним, в Сирии с 2011 года ведется гражданская война. Повстанцы пытались свергнуть режим Башара Асада, который правил в стране более 20 лет.

И в конце прошлой недели стало известно, что Асад сбежал из Сирии в Москву и согласился передать власть.

Более детально о падении режима в Сирии - в материале РБК-Украина.

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