Зеленский о реализации достигнутых в США договоренностей: Времени терять не будем

Президент Владимир Зеленский пообещал не терять времени и в кратчайшие сроки приступить к реализации всех договоренностей, достигнутых во время поездки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Соединенных Штатах, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", - отметил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что 26 декабря провел расширенное совещание по итогам визита в Вашингтон.

Напомним, президент Украины 21 декабря совершил свою первую поездку за границу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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