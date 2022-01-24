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Зеленський - до розвідників: настав час переходити до наступу з відстоювання націнтересів

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка навчилася ефективно протидіяти зовнішній агресії. Він вважає, що настав час переходити до наступу з відстоювання націнтересів.

Прро це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Офісу президента.

Зеленський під час зустрічі зі службовцями Служби зовнішнього розвідки заявив, що інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії", - заявив він.

Президент відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

Нагадаємо, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, в Україні заявили про можливість нападу Росії вже через місяць.

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