Зеленский вместе с Драпатым посетили фронт в направлении контрнаступления ВСУ

Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым работал на Александровском направлении. Там они встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Во время поездки глава государства поблагодарил украинских военных за службу и отметил бойцов государственными наградами.

Отдельно на встрече с командирами обсудили потребности подразделений и возможности усиления их обороны.

Среди конкретных военных запросов - обеспечение дронами, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.

Также подняли вопросы прямого финансирования бригад, самовольного ухода из частей, подготовки и поощрения военнослужащих.

"Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников", – заявил Зеленский.

Зеленский встретился с воинами Полесской бригады

Отдельно глава государства встретился с военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, выполняющей задачи на Александровском направлении.

По словам Зеленского, бригада внесла значительный вклад в защиту Украины. Президент отметил его военнослужащих государственными наградами.

"Смелые, крепкие и абсолютно честные воины, которые смотрят на врага, не боятся и знают, что надо уничтожать больше – тогда Украина победит", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский пообщался с командирами бригад и батальонов десантно-штурмовых войск. Среди главных тем были рекрутинг, мобилизация, привлечение иностранных добровольцев, СЗЧ, обеспечение подразделений необходимым оружием и техникой.