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Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 00:28
Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну Президент України Володимир Зеленський (Фотр: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну може означати виділення додаткової військової допомоги Україні, а також посилення санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню ZDF.

Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни. Його офіційний візит може означати передачу Україні додаткової військової допомоги. Також це може позитивно позначитися на наданні країні статусу кандидата в члени ЄС і введення нових санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

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