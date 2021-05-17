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Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 11:00
Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless. Це має відбутися уже 24 серпня.

Про це він сказав у ході форуму "Україна 30. Цифровізація".

"24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів, жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий рaperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Планується і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

Як писало РБК-Україна, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною електронною послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

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