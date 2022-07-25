Зеленський розповів, як та коли відбудеться саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Президент України Володимир Зеленський запросив на нього президента Гватемали Алехандро Джамматтея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Володимира Зеленського та Алехандро Джамматтеї.

"Я запросив Алехандро на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі у цьому саміті", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з робочим візитом перебуває президент Гватемали Алехандро Джамматтеї. Він побував в Бучі, Ірпіні та Бородянці.

Та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит Алехандро Джамматтеї в Україну за останні 12 років.