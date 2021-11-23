Зеленський розповів, на що підуть гроші МВФ

Зеленський подякував Раді директорів МВФ за перегляд програми Stand-By, яка передбачає виділення Україні траншу в розмірі близько 700 млн доларів.

"Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн.", - пише Зеленський.

За його словами, ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками COVID-19.

"Ці кошти ми направимо на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. Програма МВФ буде продовжена", - повідомив Зеленський.