Зеленський зробив заяву про плани України щодо окупантів

Українська сторона не може розкривати конкретні військові плани. Але противник повинен знати, що Збройні сили будуть відтісняти його до самого державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так - на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають", - зазначив він.
За його словами, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати.
"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію - що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - додав Зеленський.
Зазначимо, у сьогоднішньому зверненні президент ніяк не прокоментував наступальні дії на Херсонському напрямку. Вдень стало відомо, що армія прорвала першу лінію оборони росіян.
Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".
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