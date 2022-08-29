RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зробив заяву про плани України щодо окупантів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українська сторона не може розкривати конкретні військові плани. Але противник повинен знати, що Збройні сили будуть відтісняти його до самого державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так - на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають", - зазначив він.

За його словами, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати.

"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію - що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - додав Зеленський.

Зазначимо, у сьогоднішньому зверненні президент ніяк не прокоментував наступальні дії на Херсонському напрямку. Вдень стало відомо, що армія прорвала першу лінію оборони росіян.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України