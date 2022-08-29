Зеленський зробив заяву про плани України щодо окупантів

"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так - на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають", - зазначив він.

За його словами, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати.

"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію - що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - додав Зеленський.