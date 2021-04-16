Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви

Про відносини з Макроном

Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

"Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну", - сказав він.

Нормандський формат без Путіна

У Парижі український президент поговорив не тільки з Макроном, але й з Меркель, яка підключилася до розмови по відеозв'язку. Головна тема розмови - врегулювання ситуації на Донбасі.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з російським президентом.

"Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми вчотирьох підключилися", - заявив президент.

Анонс зустрічі нормандських радників

Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

"Радники підготують додатки до кластерів, з чим згодні, з чим - ні. Це кластери щодо мінських домовленостей. Хочеться вірити, що буде результат", - наголосив глава держави.

Робота КПВВ та обмін полоненими

Зеленський розповів, що поскаржився на те, що російські окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, в тому числі й нових, які відкрила Україна. Також він поскаржився на блокування процесу обміну полоненими. Він наголосив, що Україна подала списки на обмін, але інша сторона - ні.

Майбутня зустріч президентів Росії та США

Зеленський підтримав ініціативу президента США Джо Байдена щодо зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в третій країні. Він не виключає, що серед тем розмови може бути Україна, але, на його думку, обговорення України без України не буде предметним.

Найсильніша країна та, яка має вакцину

Зеленський також висловився про вакцину. На його переконання, зараз найсильнішими країнами є ті, хто мають вакцину, а не зброю.

"Найсильніша країна, це не та, де зброя, а та - де є вакцини. Іноді від невеличких країн залежить майбутнє. Треба поважати країни не за розміром", - наголосив він.

Надання Україні ПДЧ в НАТО

Український лідер розповів, що обговорив з Макроном питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Зеленський зазначив, що відчуває підтримку Франції у питанні надання ПДЧ, але хотів би конкретики.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не тільки від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав він.