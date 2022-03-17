ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів про переговори друзями України Ердоганом, Трюдо і президентом Єврокомісії

Новость на русском →
Четвер 17 березня 2022 01:50
Зеленський розповів про переговори друзями України Ердоганом, Трюдо і президентом Єврокомісії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський розповів про свої переговори у середу з міжнародними партнерами, лідерами і главами урядів інших країн, подякував за підтримку України, а також обговорив російську військову агресію і війну.

Про це 17 березня пише РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.

"Протягом дня говорив з друзями України. З президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо. Подякував за підтримку, домовилися про нові кроки заради миру в нашій країні.

У розмові з прем'єр-міністром Ірландії висловив співчуття у зв'язку з вбивством російськими військовими ірландського журналіста П'єра Закржевскі.

Говорив також з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Домовилися про підтримку наших громадян, тимчасових переселенців", - розповів Зеленський.

Також президент додав, що вранці 16 березня він виступатиме перед парламентом Німеччини.

"Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України. За ще більший тиск на Росію. Для нашої спільної перемоги", - зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський висловився про приєднання України до європейської енергомережі, до чого наша країна йшла понад 20 років.

Нагадаємо, перед тим Володимир Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами