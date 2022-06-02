Зеленський розповів про дітей, які загинули в результаті російської агресії

В Україні за 98 днів війни в результаті обстрілів російських окупантів постраждали 689 дітей, поранення отримали - 446, загинули - 243. Ще 139 дітей пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою", - зазначив глава держави.

Він також навів приклади кількох жертв серед дітей, життя яких обірвалося занадто рано.

Денис з Житомирської області, з села Малинівка, загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село. Хлопчику не було і двох років.

Степан з села Нові Петрівці Київської області загинув у віці двох років, коли російський снаряд вдарив по двору будинку.

14-річна Аня з Бучі Київської області була вбита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі. Люди просто намагалися врятуватися. Дівчинка була разом з мамою і бабусею. Всі вони загинули.

Президент також зазначив, що окупанти силою вивозять з України як дорослих, так і дітей.

"Всього зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми сім'ями", - зазначив Зеленський.