Зеленський розповів, що робить Україна для обміну полонених захисників Маріуполя

Україна максимально залучає партнерів до обміну полонених захисників Маріуполя. Серед учасників переговорів - Червоний Хрест, ООН, кілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Люксимбурга Ксав’є Бетелем.

"Багато деталей не можу сказати, бо дуже хочу, щоб обмін відбувався, і партнери, які обіцяли допомагати, стримали своє слово. Крок за кроком, є результати. Повернули "Тайру", повернули кілька осіб. Не хочеться втрачати час, бо час впливає на поранених", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна залучає максимум партнерів, які працюють над поверненням полонених захисників.

"Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу, і Червоний Хрест, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів - Зеленський про обмін захисників Маріуполя", - сказав президент.