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Зеленський розповів, коли буде оголошений конкурс на голову НАБУ

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 19:48
Зеленський розповів, коли буде оголошений конкурс на голову НАБУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Конкурс на голову Національного бюро розслідувань буде оголошений у найближчі дні або тижні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Що стосується НАБУ, конкурс повинен бути оголошений, там повинен бути повний склад комісії. Впевнений, що в найближчі дні або тижні це буде зроблено", - сказав він.

Окрім цього, він зазначив, що питанням призначення очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури опікується комісія. Саме вона визначає переможця, а потім його призначає генеральний прокурор.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала якнайшвидше призначити очільників НАБУ і САП.

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Володимир Зеленський НАБУ
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