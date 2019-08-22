Зеленський розширив групу з реінтеграції окупованих територій

Також президент увів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій
Президент Володимир Зеленський увів нових членів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. Про це свідчить указ глави держави №617 від 22 серпня.
Зокрема, він увів у групу Тетяну Дурнєву й Олену Луньову, а також затвердив у ній Надію Волкову -за згодою.
Крім того, президент увів до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій Людмилу Вигівську, Сергія Дрозача й Андрія Міхєєва - теж за їхньою згодою.
Даний указ вносить зміни до президентського указу від 7 серпня (№584).
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет президентських ініціатив по реінтеграції Донбасу повинен бути напрацьований до 2020 року.
Як писало РБК-Україна раніше, закон про реінтеграцію Донбасу, який покликаний відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями, набув чинності 24 лютого 2018 року.