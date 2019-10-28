Зеленський розраховує на більш високе зростання економіки за рахунок інвестицій

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазилом Гудаком висловив сподівання, що Україна перевершить заплановані показники економічного зростання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський запросив ЄІБ долучитися до реалізації інфраструктурних проектів.

"Хочемо рости більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік - 3,7%. Але ми хочемо більш швидкого зростання", - заявив він.

За словами Зеленського, один з головних пріоритетів для розвитку економіки - це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури.

"Україна зацікавлена у спільних проектах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого і середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні ОП.

Він також зазначив, що зараз портфель проектів Європейського інвестиційного банку в Україні становить 5,9 млрд євро, але є потенціал до його збільшення.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує, що зростання економіки України в найближчі три роки не перевищить 4% в рік. Зростання реального ВВП в 2020 очікується на рівні 3,7%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

Також зазначимо, що Національний банк України поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,0%.