Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій

Зокрема, Кабінету міністрів доручено вжити заходів щодо створення національного фонду інвестицій та нормування питань його діяльності. Уряд має визначити напрями діяльності фонду, органів його управління та їх повноважень, порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду, використання прибутку і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні набув чинності закон про "інвестиційних нянь". Документ гарантує підтримку українським і іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, та які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Крім того, Україна звільнила від мита ввезення обладнання для великих інвестиційних проектів.