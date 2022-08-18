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Зеленський розкрив деякі подробиці зустрічі з Ердоганом: про що говорили

Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких зернова угода та ядерний шантаж Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Візит президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни", - пише Зеленський.

За словами Зеленського, під час переговорів з Ердоганом сторони обговорили:

  • удосконалення зернової ініціативи;
  • ситуацію навколо Запорізької АЕС;
  • ядерний шантаж з боку Росії;
  • викрадення російськими військовими зерна на тимчасово окупованих територіях;
  • питання оборонної взаємодії.

"Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - додає президент.

Фото: президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що, сьогодні, 18 серпня, до Львова також завітав й генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Сторони також обговорили низку важливих питань.

Через деякий час Зеленський, Ердоган та Гутерреш розпочали тристоронні переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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