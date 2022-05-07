Зеленський про ракетний удар по музею Сковороди: не кожен терорист додумається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використала цілу ракету, щоб знищити музей Сковороди. Про прицільні обстріли культурних об'єктів "не кожен терорист додумається".

Він зазначив, що окупанти вже зруйнували або пошкодили майже 200 об'єктів культурної спадщини.

"Схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії - і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Прицільні ракетні удари по музеях - це не кожен терорист додумається. Але ось така армія бореться проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", - сказав Зеленський.

Музей являв собою маєток XVIII століття, в якому в останні роки свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа і поета.