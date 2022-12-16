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Зеленский о ракетном ударе России: все мишени были гражданские

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 20:28
Зеленский о ракетном ударе России: все мишени были гражданские Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация ракетным ударом 16 декабря атаковала гражданские объекты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он выразил благодарность бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам и всем тем, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодня отличились все воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

"Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня -гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения", - отметил он.

Он также отметил, что в Кривом Роге весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет. В перечне погибших на данный момент трое, еще более десяти человек ранены, в том числе дети.

Напомним, в общей сложности сегодня россияне выпустили по Украине 76 ракет, 60 из них удалось сбить.

Ракетный удар спровоцировал очередной кризис в энергосистеме, в течение дня действовал режим чрезвычайной ситуации. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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