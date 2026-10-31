Зеленский: ракеты PAC-3 могли бы защитить Украину этой зимой, но придут через годы

Зеленский назвал сильным решение Госдепа разрешить Украине купить 500 ракет-перехватчиков PAC-3. В то же время, по его словам, поставки могут начаться всего через несколько лет.

"Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда есть реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Россия каждый день бьет по украинской энергетике. Только за последние две недели октября кафиры нанесли более 30 ударов по важным частям энергосети.

Президент считает, что в преддверии зимы Путин начал операцию против жизнеобеспечения городов: под ударом электричество, отопление, водоснабжение и мосты.

Украина просила у США зимний пакет из расчета 100 ракет до Patriot в месяц. По словам Зеленского, 500 ракет бы хватило, чтобы закрыть небо в ближайшие месяцы.

Президент предложил схему: партнеры передают Украине ракеты со своих складов уже зимой 2026-2027 годов, а затем пополняют запасы за счет производства, которое законтрактовали и оплатили Украина и союзники.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и Госдепа за разрешение и рассказал, что недавно обсуждал вопрос PAC-3 с госсекретарем Марко Рубио.