Зеленский: ракеты PAC-3 могли бы защитить Украину этой зимой, но придут через годы

Одобренные США 500 ракет PAC-3 для Patriot могли бы стать эффективной защитой уже этой зимой, но поставки начнутся всего через несколько лет. Украина просит партнеров передать ракеты со своих складов сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский назвал сильным решение Госдепа разрешить Украине купить 500 ракет-перехватчиков PAC-3. В то же время, по его словам, поставки могут начаться всего через несколько лет.
"Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда есть реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Россия каждый день бьет по украинской энергетике. Только за последние две недели октября кафиры нанесли более 30 ударов по важным частям энергосети.
Президент считает, что в преддверии зимы Путин начал операцию против жизнеобеспечения городов: под ударом электричество, отопление, водоснабжение и мосты.
Украина просила у США зимний пакет из расчета 100 ракет до Patriot в месяц. По словам Зеленского, 500 ракет бы хватило, чтобы закрыть небо в ближайшие месяцы.
Президент предложил схему: партнеры передают Украине ракеты со своих складов уже зимой 2026-2027 годов, а затем пополняют запасы за счет производства, которое законтрактовали и оплатили Украина и союзники.
Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и Госдепа за разрешение и рассказал, что недавно обсуждал вопрос PAC-3 с госсекретарем Марко Рубио.
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на 2,1 млрд долларов. Соглашение финансируют европейские партнеры. Однако, как отметил журналист Politico Пол МакЛири, после одобрения только начинаются переговоры по контракту, так что ракеты, вероятно, поступят через несколько лет.
Нехватка перехватчиков для Украины уже критична. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а по словам Зеленского, США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц. Тем временем Россия бьет по инфраструктуре: вечером 30 октября из-за удара дронов по критическому объекту часть Киева осталась без воды.