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Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Новая отечественная ракета "Паляныця" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями. Украина готовит новые "мощные" решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с премьером Литвы и президентом Польши.

"Наши новые вооруженные решения, в том числе ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - отметил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина использует все возможности своего оборонно-промышленного комплекса. Он анонсировал новые решения и призвал союзников снять ограничения на применение оружия.

"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Нуждаемся в не меньшей решительности от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - сказал президент.

 

Возможности украинской ракеты

Президент отметил, что в ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляныця".

"В кластер на сегодня входят три изделия. Испытание первого элемента прошло положительно. Эта ракета-дрон - намного быстрее наших дальнобойных дронов и более мощная. Это все детали, по которым я пока готов к открытому разговору", - сказал Зеленский.

Он добавил, что у Украины уже есть изделия, летящие на полторы тысячи километров, "а теперь появляются дроны-ракеты, а будут и другие ракеты - очень мощные и очень дальнобойные".

Украина создала ракету "Паляныця"

Сегодня, 24 августа, в День независимости президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала новый класс оружия - ракету-дрон, которая получила название "Паляныця". По его словам, сегодня произошло первое боевое применение отечественной ракеты.

Добавим, что в ночь на 24 августа украинские разведчики ГУР Минобороны нанесли огневое поражение по большому складу россиян в Воронежской области. Там хранилось более пяти тысяч тонн боеприпасов, в том числе снаряды для танков и артиллерии, патроны судьба стрелкового оружия и ракеты.

Известно, что в Воронежской области после атаки начался масштабный пожар с детонацией. Там был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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