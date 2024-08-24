Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят

"Наши новые вооруженные решения, в том числе ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - отметил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина использует все возможности своего оборонно-промышленного комплекса. Он анонсировал новые решения и призвал союзников снять ограничения на применение оружия.

"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Нуждаемся в не меньшей решительности от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - сказал президент.

Возможности украинской ракеты

Президент отметил, что в ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляныця".

"В кластер на сегодня входят три изделия. Испытание первого элемента прошло положительно. Эта ракета-дрон - намного быстрее наших дальнобойных дронов и более мощная. Это все детали, по которым я пока готов к открытому разговору", - сказал Зеленский.

Он добавил, что у Украины уже есть изделия, летящие на полторы тысячи километров, "а теперь появляются дроны-ракеты, а будут и другие ракеты - очень мощные и очень дальнобойные".