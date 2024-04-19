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Зеленский на Совете Украина-НАТО: когда я готовился к разговору, РФ ударила по порту "Южный"

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 19 апреля, нанесла ракетный удар по морскому порту "Южный" в Одесской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Совете Украина-Нато в пятницу, 19 апреля.

"Когда я готовился к этому разговору, ударили по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.

В частности, жители Одессы и области около 13.48 услышали несколько взрывов.

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Владимир ЗеленскийНАТОВойна в Украине