Зеленский на Совете Украина-НАТО: когда я готовился к разговору, РФ ударила по порту "Южный"

"Когда я готовился к этому разговору, ударили по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.

В частности, жители Одессы и области около 13.48 услышали несколько взрывов.

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