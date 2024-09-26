План победы Украины "не впечатлил" администрацию Байдена, - WSJ
Американские чиновники выражают беспокойство, что план президента Украины Владимира Зеленского по победе в войне против России больше напоминает просьбу о дополнительном оружии, чем полноценную стратегию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По их словам, Зеленский на протяжении нескольких месяцев продвигает этот план как основу для победы.
Однако американские и европейские лидеры, знакомые с общими очертаниями плана, считают, что он не предлагает ясного пути к победе, особенно на фоне продолжающихся успехов российских войск на поле боя.
"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", - заявил один из высокопоставленных чиновников.
Один из центральных пунктов плана требует, чтобы США дали Украине "зеленый свет" на использование оружия по усмотрению Киева, сказал президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, без этих полномочий предложения Украины в конечном итоге будут "менее актуальными", поскольку Киеву будет сложно ответить на продолжающиеся российские нападения.
Байден уже несколько месяцев отказывается идти на уступки по давней просьбе Украины снять ограничения на поставку американских и британских ракет дальнего радиуса действия, которые позволили бы ее войскам наносить удары по военным объектам в глубине России.
Несмотря на настоятельные просьбы своего британского коллеги, Байден стоит на своем, поскольку представители американской администрации утверждают, что такое оружие не изменит стратегическую ситуацию и, возможно, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к эскалации войны.
План победы Украины
В этом месяце Владимир Зеленский представит свой план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также двум кандидатам на пост президента республиканцу Дональду Трампу и демократу Камале Харрис.
Как ранее пояснял Зеленский, презентация плана поможет Украине понять, готовы ли союзники поддержать ее в достижении победы.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, план включает конкретные шаги, направленные на обеспечение справедливого и устойчивого мира, включая приглашение Украины в НАТО.
В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов изучить украинский план, если он будет опубликован в официальных источниках.
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