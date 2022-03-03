RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський - Путіну: "Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"

Автор: Наталія Юрченко

Український гарант Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.

Нагадаємо, сьогодні українська та російська делегації проводять другий раунд переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України