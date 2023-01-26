Зеленский о Путине: он для меня никто, переговоры с ним не интересны

Зеленский на вопрос о том, поможет ли встреча с Путиным закончить войну, сказал, что ему не интересны переговоры с главой Кремля.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Украина не хочет воевать на территории России, поскольку люди являются приоритетом.

На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня Путина никто".

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что не видит с кем можно говорить в России и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

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