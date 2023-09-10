Зеленский: Путин не понимает, что в долговременной войне он проигрывает

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

По данным издания, Зеленский не хочет думать о длительной войне, однако именно к этому он и готовится.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - сказал президент.

Однако глава государства отметил, что сама Россия хрупкая.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает", - сказал президент.

Он также отметил, что поскольку Украина усилит свои удары внутри России, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их, ведь украинские дроны, по словам президента, продолжат приземляться в России.

Тем более, недавно, авторитет российского диктатора и так был ослаблен июньским мятежом Евгения Пригожина.

Взрывы и прочие события на территории РФ

В ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Недавно ночью было шумно в Курске. Местные жители, также якобы слышавшие автоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

Одна из самых масштабных атак на Москву произошла в ночь на 30 июля. Тогда дроны попали в элитный комплекс "Москва-сити". Была повреждена так называемая министерская башня. Там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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