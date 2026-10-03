Зеленский: Путин пытается навязать США новые условия

Глава государства отметил, что верит в искреннее стремление США остановить российскую войну, однако предостерег от уступок агрессору.

По его словам, если Москва увидит готовность к компромиссам, она начнет навязывать собственные правила.

"Если Путин увидит, что вы можете что-то поддержать, он попытается предложить вам другую идею, другие вопросы и новые условия. Новое правительство - новые условия. Меняются лидеры в Европе? Новые условия. Политика США? Появился Президент Трамп, очень сильный - новые условия", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Кремль пытается воспользоваться внутренними вызовами США и международной ситуацией, в частности, переговорами с Ираном.

Путин рассчитывает на стремление президента США Дональда Трампа одержать скорую победу до промежуточных выборов и делает все, чтобы усложнить переговоры на Ближнем Востоке.

"То же с войной России против Украины. Если Путин увидит, что Президенту Трампа нужна какая-то победа, он будет решать, что дать, а что нет. И в этом и заключается проблема: Путин начал считать, что он тот, кто может решать. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто надо об этом не забывать", - добавил украинский лидер.